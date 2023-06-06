Prens Harry hakim karşısında! İngiltere’de 130 yıl sonra bir ilk





Prens Harry, insanların trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın özel hayatına yasa dışı bir şekilde izinsiz girmesi düşüncesinin kendisini "kötü hissetmesine" neden olduğunu ifade etti.



"DAKTİLONUZ DAHA NE KADAR PARMAKLARINIZA KAN BULAŞTIRACAK?"

Prens Harry, magazin dergilerinin kendisinin ve eşi Meghan'ın özel hayatlarına "nefret ve tacizi" kışkırttığını söyleyerek, "Şimdi geriye dönüp baktığımda, onların bu tür davranışları son derece aşağılık" ifadelerini kullandı. Kimden bahsettiği sorulan Prens Harry, "Çok fazla acıya, üzüntüye ve bazı durumlarda belki de istemeden ölüme neden olmaktan sorumlu olan bazı editörler ve gazeteciler. Birisi bu çılgınlığa bir son vermeden önce, daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?" dedi.