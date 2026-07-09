Prens Harry yasadışı haber davasını kaybetti
İngiltere Kralı III. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry, açtığı yasadışı haber toplama davasını kazanamadı. Prens Harry ve altı ünlü isim, Daily Mail'in yayıncısı Associated Newspapers'a açtıkları telefon dinleme ve yasadışı haber toplama davasını kaybetti. Londra'daki Yüksek Mahkeme, davadaki tüm iddiaları reddetti. Mahkeme, davacıların haberlerde kullanılan bilgilerin yasadışı yollarla elde edildiğini kanıtlayamadığına hükmetti. Prens Harry ve diğer davacıların, 50 milyon sterline varabilecek yargılama giderleriyle karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.