Prens Harry’den skandal itıraf: Afganistan’da 25 kişiyi öldürdüm

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin 10 Ocak'ta yayımlanacak "Spare" adlı anı kitabında yer alan ifadeler gündeme bomba gibi düştü. The Guardian'ın 15 dilde yayımlanacak kitabın ilk nüshasına ulaşmasının ardından kitabın bazı bölümleri yayıldı. Kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarına yer veren Prens Harry, Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü yazdı. Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti. Birini insan olarak görürsen öldürmenin imkânsız olduğunu kaydeden Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" kaydetti.Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry, ancak Apaçiler ve dizüstü bilgisayarların olduğu bu çağda, kesinlikle kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü söyleyebileceğini ifade etti. Prens Harry kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerini kullandı. Ailesine yönelik suçlamalarıyla gündemden düşmeyen Harry, babası Kral Charles'ın yıllarca annesini aldattığını belirtti. Ayrıca hem kendisi hem de abisi Prens William'ın, babasını Camilla Parker Bowles ile evlenmemeye ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Prens Harry, otobiyografisinde yasadışı uyuşturucuyu "farklı hissetmek için" aldığını da itiraf etti.