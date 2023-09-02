Prenses Diana’dan tam 26 sene sonra hayatını kaybetti: Oğlunun yanına gömülecek

Fulham futbol kulübü dün yaptıkları açıklamada "Fulham'daki herkes, eski Sahibimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mohamed Al Fayed'in ölümünü öğrendiğinde inanılmaz derecede üzüldü. Kulübümüz için yaptıklarından dolayı Mohamed'e şükran borçluyuz ve bu kasvetli zamanda düşüncelerimiz artık onun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadelerine yer verdi.