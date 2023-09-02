Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Prenses Diana’dan tam 26 sene sonra hayatını kaybetti: Oğlunun yanına gömülecek
Giriş Tarihi: 2.9.2023 13:21

Prenses Diana’dan tam 26 sene sonra hayatını kaybetti: Oğlunun yanına gömülecek

Prenses Diana’nın sevgilisi, trafik kazasında hayatını kaybeden Dodi Al Fayed’in babası Mısırlı milyoner iş insanı Mohamed Al Fayed, 94 yaşında hayatını kaybetti.

DHA
Prenses Diana’dan tam 26 sene sonra hayatını kaybetti: Oğlunun yanına gömülecek

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü mağazası Harrods'un ve Fulham futbol kulübünün eski sahibi Mısırlı milyoner iş insanı Mohamed Al Fayed, dün 94 yaşında yaşamını yitirdi. Al Fayed'in oğlu Dodi Al Fayed, 31 Ağustos 1997'de Prenses Diana ile Fransa'da trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Fulham futbol kulübü dün yaptıkları açıklamada "Fulham'daki herkes, eski Sahibimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mohamed Al Fayed'in ölümünü öğrendiğinde inanılmaz derecede üzüldü. Kulübümüz için yaptıklarından dolayı Mohamed'e şükran borçluyuz ve bu kasvetli zamanda düşüncelerimiz artık onun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadelerine yer verdi.

Prenses Diana ve oğlu Dodi'nin ölümünden sonra ikilinin ölümüne yol açan trafik kazasının İngiliz istihbarat servisi tarafından düzenlendiğini ileri süren Al Fayed'in Forbes'e göre serveti, Kasım 2022'de 1.9 milyar dolardı.

İskenderiye'de 20 Ocak 1929'da dünyaya gelen Al Fayed iş hayatına Mısır'da atılmış, daha sonra Suudi Arabistanlı milyoner Adnan Kaşıkçı'nın kız kardeşi Semira Kaşıkçı ile evlenmişti. Al Fayed'in oğlu Dodi, 1981 yılında Ateş Arabaları adlı filmin yapımcısı olmuş ve film 4 Oscar ödülü kazanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Prenses Diana’dan tam 26 sene sonra hayatını kaybetti: Oğlunun yanına gömülecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA