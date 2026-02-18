Prensipte anlaştılar
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu Cenevre'de yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Bundan sonra izleyeceğimiz yol üzerinde genel bir anlaşmaya vardık. İki tarafın olası bir anlaşmanın metinleri üzerinde çalışması ve üçüncü tur için başka bir tarih belirlemesi konusunda mutabık kalındı" dedi. Erakçi, "Bu, hızlı bir şekilde anlaşmaya varabileceğimiz anlamına gelmiyor ancak en azından yola girilmiş oldu" dedi. ABD Başkanı Dnald Trump da görüşmelere dolaylı şekilde katıldı. İran lideri Ali Hamaney ise müzakerelerin başladığı saatlerde "Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır" diyerek ABD'ye meydan okudu.