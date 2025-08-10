Propaganda hoparlörleri sınırdan kaldırılıyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerinin" bazılarını kaldırmaya başladığını duyurdu. Seul yönetiminin Kuzey Kore ile gerilimi azaltma çabaları kapsamında bu hoparlörleri kaldırmasının ardından Pyongyang yönetiminin de aynı adımları izleyerek bazılarını kaldırmaya başladığı belirtildi. Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jaemyung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.