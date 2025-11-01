Protaseviç’ten itiraf: ‘Belarus istihbarat elemanıyım’
Belarus’ta 4 yıl önce bomba ihbarı gerekçesiyle acil iniş yapan uçakta yakalanan ve muhalif olarak tanınan Roman Protaseviç, kendisinin Belarus istihbarat çalışanı olduğunu onayladı. Protaseviç, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kendisi hakkında “istihbarat çalışanıydı” sözlerini doğrulayarak, “Evet, gerçekten öyle. Bunu onaylıyorum.” dedi.
Litvanya ile yaşanan sorunlara değinen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "Protaseviç istihbaratımızın bir çalışanıydı." ifadesini kullandı.
Lukaşenko, Protaseviç'in yurt dışına kaçan muhaliflerin arasında gizli görev yürüttüğünü, Yunanistan'daki görevinin ardından Litvanya'ya dönerken "göstermelik" olarak gözaltına alındığını söyledi. Lukaşenko, "Bir muhalifi gözaltına almakla suçlandık ama o bize muhalif değildi." dedi.
RYANAİR YOLCU UÇAĞI OLAYI DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
Atina'dan Vilnius'a 23 Mayıs 2021'de seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait yolcu uçağı, Belarus hava sahasındayken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.
Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir "Mig-29" savaş uçağı kaldırılmıştı.
Uçağın havalimanında yapılan kontrolü sırasında, Belarus'ta terör eylemlerine karıştığı gerekçesiyle aranan "NEXTA" adlı sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ile bir muhalif hesaptan güvenlik güçlerine ait kişisel bilgileri paylaşmakla suçlanan Rus vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.
Uçakta yapılan aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti. Söz konusu sosyal medya hesabı ve yapısı, "terör örgütü organı" olarak ilan edilmişti.
Protaseviç, tutukluluk esnasında ev hapsine alınmış, güvenlik kuvvetleriyle işbirliği yapmıştı.
Minsk Bölge Mahkemesi, Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle Protaseviç'i 8 yıl hapse mahkum etmişti.
Lukaşenko'nun 16 Mayıs 2023'te hakkında af kararı çıkarması sonrasında Protaseviç serbest kalmıştı.