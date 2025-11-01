Protaseviç’ten itiraf: ‘Belarus istihbarat elemanıyım’

Belarus'ta 4 yıl önce yakalanan ve muhalif olarak tanınan Roman Protaseviç, Belarus istihbarat çalışanı olduğunu itiraf etti.

Litvanya ile yaşanan sorunlara değinen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "Protaseviç istihbaratımızın bir çalışanıydı." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Protaseviç'in yurt dışına kaçan muhaliflerin arasında gizli görev yürüttüğünü, Yunanistan'daki görevinin ardından Litvanya'ya dönerken "göstermelik" olarak gözaltına alındığını söyledi. Lukaşenko, "Bir muhalifi gözaltına almakla suçlandık ama o bize muhalif değildi." dedi.

Protaseviç, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kendisi hakkında "istihbarat çalışanıydı" sözlerini doğrulayarak, "Evet, gerçekten öyle. Bunu onaylıyorum." dedi.