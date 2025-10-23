Protestolar geri adım attırdı! Almanya Başbakanı Merz: "Onlarsız yapamayız"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göçmenleri hedef alan "Şehrin görüntüsünde hala sorun var" sözlerine yönelik tepki ve protestoların ardından geri adım attı. Batı Balkanlar Zirvesi için bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da açıklama yapan Merz, şehrin görüntüsünde sorun oluşturanları Almanya'da geçerli kurallara uymayan, oturma hakkı ve işi olmayan göçmenler olarak tanımladı.

Merz, "Kalıcı oturma izni olmayan, çalışmayan ve Almanya'da geçerli kurallara uymayan göçmenler sorunlara yol açıyor. Bu insanların çoğu aynı zamanda şehirlerimizdeki kamu imajını da şekillendiriyor. Bu nedenle Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki birçok insan ki bu sadece Almanya için geçerli değil, kamusal alanlarda dolaşmaktan korkuyor. Bu durum tren istasyonları, metrolar ve bazı parklar için de geçerli. Bu durum tüm mahalleleri etkiliyor ve polisimiz için de büyük sorunlara yol açıyor" dedi.