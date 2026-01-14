Protestolara devam çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "İranlı vatanseverlere sesleniyorum: Protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin ve sizi istismar eden katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin" dedi. Bu kişilerin "büyük bir bedel ödeyeceklerini" savunan Trump, "Protestocuların öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle toplantıları iptal ettim. Göstericilere tek söylediğim şey, yardım yolda" diye konuştu. Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, son gelişmeler ele alındı.