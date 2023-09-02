‘Proud Boys’ lideri Biggs’e 17 yıl hapis

Dünyanın gündemine bomba gibi düşen, ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de yapılan saldırıyla ilgili bir dava, verilen en ağır mahkûmiyetle sonuçlandı. ABD'de Federal savcıların hakkında 33 yıl hapis cezası istediği baskını gerçekleştiren "Proud Boys" grubunun lideri Joseph Biggs, 17 yıl hapse mahkûm edildi. Aynı grubun Philadelphia şubesinin lideri olan Zachary Rehl de benzer suçlamalarla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rehl duruşmada ağladı. Savcılar, Joe Biggs'in saldırının "kışkırtıcısı" olduğunu iddia ediyordu.Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump ile diğer 18 sanığın Georgia'da 2020 başkanlık seçimlerine müdahaleyle suçlandıkları dava, televizyon ve internetten canlı yayımlanacak.