Putin: ABD ile ilk temaslar umut verici

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü FSB güvenlik servisine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yapılan ilk temasların umut verici olduğunu bildirdi.

Putin, televizyonda yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD'nin iş birliğine hazır olduğunu ancak bazı Batılı elitlerin aralarındaki diyaloğu baltalamaya çalışacağını söyledi.