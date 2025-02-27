Putin: ABD ile ilk temaslar umut verici
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile ilk temasların umut verdiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü FSB güvenlik servisine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yapılan ilk temasların umut verici olduğunu bildirdi.
Putin, televizyonda yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD'nin iş birliğine hazır olduğunu ancak bazı Batılı elitlerin aralarındaki diyaloğu baltalamaya çalışacağını söyledi.
HEYETLER İLK ÖNCE RİYAD'DA ŞİMDİ İSE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ
ABD ve Rus heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.
Heyetler arasındaki ikinci görüşme, ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında, büyükelçilik faaliyetlerinin ele alınacağı İstanbul'da bir araya geldi.