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Giriş Tarihi: 19.8.2024 15:15

Putin, Aliyev ile görüştü: Barış için desteğe hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile resmi temaslarını sürdürdüğü resmi temaslarını sürdürdü. Toplantıda açıklama yapan Putin, “Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasının genişletilmesi için desteğe hazırız." dedi.

DHA
Putin, Aliyev ile görüştü: Barış için desteğe hazırız

Kremlin'den yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider, ekonomik ve kültürel iş birliğinin yanı sıra Güney Kafkasya'daki mevcut durum ele alındı" denildi.

"BARIŞ ANLAŞMASININ İMZALANMASI İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ"

Toplantıda açıklama yapan Putin, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasının genişletilmesi, sınırın belirlenmesi veya çizilmesi ve daha önce birçok kez görüşüldüğü gibi lojistik ve ekonomik çözümlerin çözümü için yapabileceğimiz bir şey varsa, destek olanakları ekstra hazırız.

Azerbaycan ziyaretimden döndüğümde Başbakan Nikol Paşinyan ile iletişim halindeyken görüşmelerin sonuçlarını bildireceğim" ifadesini kullandı.

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Putin, Aliyev ile görüştü: Barış için desteğe hazırız
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