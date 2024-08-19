Putin, Aliyev ile görüştü: Barış için desteğe hazırız

Kremlin'den yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider, ekonomik ve kültürel iş birliğinin yanı sıra Güney Kafkasya'daki mevcut durum ele alındı" denildi.

"BARIŞ ANLAŞMASININ İMZALANMASI İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ"

Toplantıda açıklama yapan Putin, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasının genişletilmesi, sınırın belirlenmesi veya çizilmesi ve daha önce birçok kez görüşüldüğü gibi lojistik ve ekonomik çözümlerin çözümü için yapabileceğimiz bir şey varsa, destek olanakları ekstra hazırız.