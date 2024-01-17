Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...

Putin'den İstanbul'daki görüşmeler ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi

Aylar sonra konu ile ilgili konuşan Rus lider, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelerde her konuda anlaştıklarını ancak sonra müzakerelerden vazgeçildiğini açıkladı.

Putin, "Onlar (Ukrayna tarafı) müzakerelerden vazgeçti. İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Üstelik Ukrayna müzakere grubunun başkanı da imzasını attı. Bu belge bizde" dedi. Barışın 1.5 yıl önce İstanbul'da çözülebileceğinin altını çizen Putin, "Bu, onların (Ukraynalıların) bağımsız olmadığını bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.