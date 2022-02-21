Putin, ayrılıkçı yönetimleri tanıdı

Rusya
, Ukrayna
'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, televizyondan halka hitap ettiği konuşmasında Kiev
yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Donetsk
Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti
'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum" dedi. Putin, daha sonra Kremlin Sarayı
'nda sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. Reuters'in haberine göre Putin, Rus ordusuna Donbass'taki halk cumhuriyetlerine barış gücü gönderme talimatı verdi.
ABD VE AB'DEN YAPTIRIM TEHDİDİ
Avrupa Birliği
(AB), Putin'in kararını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu. AB'den yapılan açıklamada "Bu adım, Minsk
anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Yaptırımlarla karşılık vereceğiz" denildi. Beyaz Saray
ise ABD Başkanı Joe Biden
'ın, bu iki bölgeyle tüm ticari faaliyetleri yasaklayan bir kararname yayımlayacağını açıkladı. Türkiye
, Türk vatandaşlarına Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmalarını tavsiye etti.