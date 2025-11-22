Putin: Barışçıl çözüme hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'den Ukrayna'da savaşı sonlandıracak 28 maddelik planı aldıklarını ve istişare etmeye hazır olduklarını açıkladı. Başkent Moskova'da Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenleyen Putin, Trump ile Alaska'da yaptıkları zirvede yapılan teklifleri kabul ettiklerini ve esneklik göstermeye hazır olduklarını belirtti. Putin, krizin barışçıl çözümüne açık olduklarına işaret ederek, "Barış müzakerelerine, sorunların barışçıl yollarla çözülmesine hazırız. Ancak bu, planın ayrıntılı şekilde istişare edilmesini gerektiriyor. Buna hazırız" ifadelerini kullandı.