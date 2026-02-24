Putin: “Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısında Rus petrol boru hatlarına yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakereleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğuna işaret ederek, “Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısına katıldı.
Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunurken savaşın başladığı tarihten bu yana Rus petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılara değindi.
BİRİLERİ TÜRKAKIM VE MAVİ AKIM HATLARINI PATLATMAYA ÇALIŞIYOR"
Rusya Devlet Başkanı, bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğuna işaret ederek, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu.