Putin: “Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor”

Putin, "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR TÜRLÜ SAKİNLEŞMEDİLER" Söz konusu açıklama üzerinden Ukrayna'yı ve Ukrayna'ya destek veren diğer ülkeleri müzakere sürecini baltalamakla suçlayan Putin, "Bir türlü sakinleşmediler. Diplomatik çözüm içeren bu barış sürecini nasıl yok edeceklerini bilmiyorlar. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.