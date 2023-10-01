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Giriş Tarihi: 1.10.2023 10:56 Son Güncelleme: 1.10.2023 11:10

Putin, Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümünü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 74’üncü yıldönümü kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e tebrik mesajı yolladı.

DHA
Putin, Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümünü kutladı

Putin mesajında Çin ve Rusya'nın iş birliğine vurgu yaparak, uluslararası meselelerde koordineli hareket edildiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 74'üncü yıldönümü kapsamında yayımladığı mesajında, "Liderliğiniz altında Çin, sosyoekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınma yolunda emin adımlarla ilerliyor, küresel arenadaki konumunu güçlendiriyor, bölgesel ve küresel gündemdeki en önemli meselelerin çözümüne aktif olarak katılıyor. Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliği ruhu içinde gelişmektedir. Moskova ve Pekin her alanda verimli bir şekilde iş birliği yapmakta ve uluslararası ilişkilerdeki çabalarını etkin bir şekilde koordine etmektedir. Dostum, sana tüm kalbimle sağlık, esenlik ve Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına başarı, mutluluk ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Putin, Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümünü kutladı
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