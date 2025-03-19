Putin duyurdu: Rus ordusu Kursk’ta...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Başsavcıları Toplantısı'nda konuştu.

Rus yasalarına göre Kursk'taki Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlin terörist olarak tanımlandığına işaret eden Putin, "İşledikleri suçlar açığa çıkarılmalı, kayda geçirilmeli ve iyice araştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Putin, Kursk'taki duruma ilişkin olarak da "Son dönemde bir dizi hızlı, oldukça cüretkar ve etkili operasyon gerçekleştirdik. Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlamak üzere." dedi.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.