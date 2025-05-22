Putin talimat verdi! Rusya’dan Ukrayna sınırında ’tampon bölge’ kararı

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılması konusunda mutabık kalındığına dikkati çeken Peskov, "Bu, yeterince emek ve zaman gerektiren bir konu. Çalışmalar sürüyor. Herkes, bunun en kısa zamanda yapılmasından yana." dedi.