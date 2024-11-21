Putin: Gerilimin tırmanması durumunda karşılık vereceğiz

Ukrayna'nın Amerikan ve İngiliz füzelerini Rusya topraklarına ateşlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Düşman hedeflerine ulaşamadı. Rusya'ya batı silahlarıyla yapılan saldırılar operasyonumuzun sonucunu değiştirmeyecek" dedi. Öte yandan Ukrayna basınında geçen Rusya'nın kıtalararası balistik füze kullandığına ilişkin çıkan haberlere yönelik Putin, füzelerin kıtalararası olmadığını ifade ederek yeni orta menzilli balistik füze denemesi yaptıklarını söyledi.

Ukrayna, ABD'nin tedarik ettiği uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini Rus topraklarına ateşledi. Buna karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Bugün ise Ukrayna basını, Rusya'nın Dnipro şehrini vurmak ı̇çı̇n RS-26 Rubezh kıtalararası balistik füzesı̇ kullandığını yazdı.

PUTİN: DÜŞMAN HEDEFLERİNE ULAŞAMADI

Yaşanan gelişmeler üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın saldırılarında başarısız olduğunu söyleyen Putin "Düşman hedeflerine ulaşamadı. Rusya'ya batı silahlarıyla yapılan saldırılar operasyonumuzun sonucunu değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna üzerine fırlatılan füzelerin kıtalararası balistik füze olmadığını belirten Rus lider, yeni orta menzilli balistik füze denemesi yaptıklarını söyledi.

Putin, Ukrayna'ya karşı hipersonik füze kullanmaya karar verirlerse bölgedeki sivillerin önceden uyarılacağını ifade etti.

Kendilerine yönelik saldırılar hakkında konuşan Vladimir Putin, "Bize ateş açanların askeri hedeflerini vurmak en doğal hakkımız" dedi.

Bölgedeki gerilimi tırmandırmaya çalışanlara aynı şekilde yanıt verileceğini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya, bu sabah Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenledi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde saldırıda ilk kez RS-26 Rubezh kıtalararası balistik füzesinin kullanldığı yazılmıştı.