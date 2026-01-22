Putin: “Grönland’ın fiyatı 200-250 milyon dolar civarında olabilir”

GAZZE İÇİN 1 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na gerekli belgelerin incelenmesi ve stratejik ortaklarla istişare yapılması talimatını verdiğini belirten Putin, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doların Gazze'nin yeniden inşası için kullanılabileceğini ifade etti.

Grönland'a ilişkin değerlendirme yapan Putin, "ABD ile 1867'de benzer sorunları çözme konusunda deneyimimiz var. Rusya, Alaska'yı ABD'ye 7,2 milyon dolara sattı. Bugünkü enflasyonla bu rakam yaklaşık 158 milyon dolara denk geliyor" dedi.

"GRÖNLAND 200-250 MİLYON DOLAR CİVARINDA"

Putin, Grönland'ın yaklaşık 2 milyon 166 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip olduğunu dile getirerek, "Bunu ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur. ABD ile Danimarka, konuyu kendi aralarında çözecektir. Bu arada Danimarka, her zaman Grönland'ı bir koloni olarak görmüş, ona oldukça sert, hatta acımasızca davranmıştır ama bu başka bir konu, şu anda kimsenin ilgisini çekeceğini sanmıyorum" dedi.