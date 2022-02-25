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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Putin güvenlik konseyini topladı! Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yaptı
Giriş Tarihi: 25.2.2022 17:42 Son Güncelleme: 25.2.2022 17:58

Son dakika: Putin güvenlik konseyini topladı! Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yaptı

Son dakika: Putin güvenlik konseyini topladı! Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yaptı

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Rus ordusunun yaptıklarını takdir ediyoruz dedi.Ukrayna ordusuna seslenen Putin, "İktidarı ele geçirin" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Putin "Şehirlerin merkez kısımlarına Kiev de dahil olmak üzere mevcudiyet sağladığını görüyoruz. Sivillerin olduğu bölgelere saldırılmasını istiyorlar. ABD uzmanlarının eşliğinde yapıldığını biliyoruz. Kadınlarınızı çocuklarınızı insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin.

Yabancı danışmanlardan, ABD'li danışmanlardan herhalde bilgi alıyorlar. Şunu söylemek istiyorum; kendinizi koruyun ve elinize alın hakimiyeti. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neonazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabi ki anlaşamayacağız.

PUTİN'DEN UKRAYNA ORDUSUNA DARBE ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Askerlerimiz halkımız ve anavatanımızın güvenliğini sağlamaktadır" dedi. Putin, Ukrayna ordusuna "Gücü kendi elinize alın" dedi.

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Son dakika: Putin güvenlik konseyini topladı! Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yaptı
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