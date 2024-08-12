Putin: Hak ettikleri cevabı vereceğiz

Ukrayna'nın Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesine sınır ötesi operasyon başlatmasının ardından güvenlik yetkililerini ve bölgesel liderleri toplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e "hak ettiği cevabı vereceklerini" söyledi. Kursk Bölgesi Valisi Smirnov ise "Bölgedeki durum zor. 28 yerleşim birimi düşmanın (Ukrayna) kontrolünde bulunuyor" dedi. Ukrayna'nın ilerleyişini durdurmakta zorlanan Rusya, 121 binden fazla kişiyi bölgeden tahliye etti. Ukrayna, Şubat 2022'de başlayan Rus saldırılarından bu yana ilk defa Rusya'nın bu kadar içerisine girebildi.Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali Zaporijya'nın soğutma sisteminde önceki gün çıkan yangın söndürülürken, Rusya ve Ukrayna birbirlerini suçluyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu herhangi bir sızıntıdan söz etmediklerini duyurdu.