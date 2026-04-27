Putin ile Arakçi bir araya geldi: Rusya barışı sağlamak için her şeyi yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Tahran arasındaki stratejik ilişkilerin sürdürülmesinde kararlı olduklarını belirterek, Rusya’nın İran ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 16:17 Son Güncelleme: 27 Nisan 2026 16:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Moskova ile Tahran arasındaki stratejik ilişkilerin sürdürülmesinde kararlı olduklarını belirten Putin, Rusya'nın İran ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini söyledi. Putin ayrıca Arakçi'den, İran lideri Mücteba Hamaney'e en iyi dileklerini ve sağlık temennilerini iletmesini istedi.

"İRAN HALKI CESURCA MÜCADELE EDİYOR" Rus lider, İran halkının bu zorlu dönemi atlatmasını umut ettiklerini ve bölgede barışın hakim olmasını temenni ettiklerini ifade etti. Putin, "İran halkının bağımsızlığı ve egemenliği için ne kadar cesur ve kahramanca mücadele ettiğini görüyoruz" dedi.