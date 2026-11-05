Putin ile görüşen İranlı yetkili: “Savaşın sona ermesi için her türlü yardıma hazır”

İran devlet televizyonuna konuşan Rızai, Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Görüşmede, bölgedeki önemli meselelerin ele alındığını belirten Rızai, Putin'in savaşın sonlandırılması için her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade ettiğini aktardı.