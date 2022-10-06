Putin ile müzakere yolunu kapatan Zelenskiy’e Rusya’dan yanıt

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy'nin, Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız olduğuna dair kararname imzaladığının altını çizen Zaharova, "Bu, Zelenskiy'nin çıkmaz yolu. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Pozisyonumuzu açıkça dile getirdik. Ancak Kiev ve Batı, ilgisiz olduğunu göstererek bundan vazgeçti. Anlaşılan, onlar sahada zafer kazanmak istedi ve hedeflerimizden vazgeçeceğimizi umdu." dedi.

"ABD İLE MÜTTEFİKLERİNİ ZOR DURUMDA BIRAKTI"

Söz konusu kararnamenin Batı'nın emriyle imzalandığına işaret eden Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiğini, silah sevkiyatına rağmen güvenlikle ilgili tehditlere karşı koyacaklarını söyledi. Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım için başvuruda bulunduğuna dikkati çeken Zaharova, bu kararın, ABD ile müttefiklerini zor durumda bıraktığını söyledi.