Putin ile Pezeşkiyan telefonda görüştü!

Putin, ⁠Pezeşkiyan'a, saldırılar sonucunda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ailesi ile askeri-siyasi yönetim temsilcilerinin öldürülmesi, çok sayıda sivil kaybın yaşanması nedeniyle başsağlığı diledi. Görüşmede, Rusya'nın, "çatışmaların derhal sonlandırılması, İran ve tüm Orta Doğu bölgesiyle ilgili sorunların güçle çözümünden vazgeçilmesi, durumun siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiği yönündeki temel tutumu" teyit edildi.