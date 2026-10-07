Putin ile Pezeşkiyan telefonda görüştü: Rusya diplomatik süreçte rol almaya hazır

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Pezeşkiyan, görüşmede Putin'i doğum günü dolayısıyla tebrik ederek Rusya halkına refah ve başarı diledi. Tahran ile Moskova arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini kaydeden Pezeşkiyan, "Çeşitli alanlardaki ikili iş birliğinin güçlendirilmesi iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

Putin de İran'ın bölgesel gelişmelere rağmen Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Rusya ile iş birliğini sürdürdüğünü söyledi.

İran'a barış, güvenlik ve refah dileklerini ileten Putin, bazı ülkelerin İran ile ABD arasında ara buluculuk ve gerilimi azaltma girişimlerine değindi. Putin, Rusya'nın diplomatik çabaları desteklediğini vurgulayarak, "Moskova süreçte rol almaya hazır" dedi.

İki ülke arasındaki iletişim ile iş birliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Putin, İran lideri Mücteba Hamaney'e selam ve iyi dileklerini iletti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör