Putin ile Şara telefonda görüştü

Interfax'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Suriye'deki mevcut durum hakkında detaylı bir görüş alışverişi yapıldı. Rus tarafı, Suriye devletinin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki ilkeli tutumunu vurguladı. Bu bağlamda, ülkede sürdürülebilir normalleşme için bir dizi önlemin uygulanmasının, önde gelen siyasi güçlerin ve nüfusun etnik-dinsel gruplarının katılımıyla Suriye içi diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı. Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olmaya devam etmeye hazır olduğunu bildirdi" denildi.

Kremlin, "Özellikle Rusya'nın bakanlıklar arası heyetinin Şam'da son zamanlarda gerçekleştirdiği görüşmeler dikkate alındığında, ticaret, ekonomi, eğitim ve diğer alanlardaki pratik iş birliğinin ele alındığını" bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "İkili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik geniş bir gündemin oluşturulması amacıyla bu tür yararlı temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı" denildi.

Açıklamada, Putin'in, Şara'ya "Suriye halkının yararına ülkenin yeni liderliğinin karşı karşıya olduğu zorlukları çözmede başarılar dilediği" ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, liderlerin telefon görüşmesinin "yapıcı, iş odaklı ve anlamlı" olduğu belirtildi.