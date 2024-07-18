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Giriş Tarihi: 18.7.2024 12:39

Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’dan iş birliği görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki petrol iş birliği masadaydı.

AA
Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’dan iş birliği görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Kremlin, görüşmede Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bünyesindeki iş birliğinin sürdürülmesinin konuşulduğunu duyurdu.

Kremlin'den Putin-Selman görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Liderler, Rusya ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarının dengelenmesi ilkelerine dayanan dostane ilişkilerin mevcut düzeyini yüksek düzeyde değerlendirdiler. Vladimir Putin ve Muhammed bin Selman bir dizi ikili siyasi, ticari, ekonomik ve enerji işbirliği konularını ele almış ve enerji piyasasında istikrarın korunması için OPEC Plus bünyesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine işaret etmişlerdir. Liderler çeşitli düzeylerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldılar" denildi.

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Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’dan iş birliği görüşmesi
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