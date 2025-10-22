Putin ile Trump bir araya gelecek mi? Rusya’dan zirveye ilişkin dikkat çeken açıklamalar
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir görüşme gerçekleşmesi gündemdeki yerini korurken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’dan "Zirve için herhangi bir engel görmüyorum." ifadeleri geldi. Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da iki liderin zirvesine ilişkin çok sayıda söylenti yayıldığını belirterek, "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir." dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirve için hazırlık sürecine değinen Ryabkov, şunları söyledi:
"Zirve için hazırlıklar sürüyor. Bu hazırlıklar çeşitli şekillerde olabilir. İşin içeriğine odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Verilen talimatlar doğrultusunda bununla ilgileniyoruz. Zirve için herhangi bir engel görmüyorum. İki liderin Anchorage'daki zirvesinde belirledikleri parametrelerinin detaylandırılması gerekiyor. Bunu kabul etmek lazım. Bu zor bir süreç. Diplomatların görevi de budur."
Ryabkov, zirve öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Budapeşte'de görüşmesi konusunda henüz mutabık kalınmadığını bildirdi.
Bazı ülkelerin Rusya ile ABD arasındaki zirvenin yapılmasına karşı çıktığına işaret eden Ryabkov, "Bunu iki ülke arasında anlaşmaların sağlanmasına bilinçli olarak karşı çıkma arzusuyla ilişkilendiriyorum." dedi.
Ryabkov, "Rusya'nın ABD'ye Ukrayna ile barış anlaşmasının şartlarını içeren kapalı nota gönderdiği" yönündeki iddialara ilişkin ise "Bunu doğrulayamıyorum. Batı'nın kontrolündeki medya araçlarında yer alan ve belirsiz kaynaklara dayandırılan söylentiler işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.
"NE PUTİN NE DE TRUMP VAKTİNİ BOŞA HARCAMAK İSTİYOR"
Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ile Trump arasında Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zirveyi hem Rusya hem de ABD'nin talep ettiğini kaydeden Peskov, "Ukrayna konusundaki süreç duraksamaya girdi. Mevcut duraksama da en üst düzeyde yetkililerin müdahalesini gerektiriyor. Ancak bu müdahalenin iyi hazırlanması gerekiyor." diye konuştu.
Peskov, Rusya'nın, Ukrayna konusunun çözümüne ilişkin yaklaşımının bilindiğini belirterek söz konusu yaklaşımla ilgili detayların daha önce Putin dahil, çeşitli yetkililer tarafından açıklandığını söyledi.
Budapeşte'de planlanan zirveye ilişkin duyurabilecekleri yeni bir gelişmenin bulunmadığını vurgulayan Peskov, "Toplantı hakkındaki bilgiler birçok dedikodu ve söylenti içeriyor. Genel anlamda bunlar doğru değil." değerlendirmesini yaptı.
Peskov, zirveye ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir. Bu iki başkan, verimli ve yüksek performansla çalışmaya alışkın." ifadelerini kullandı.
PUTİN-TRUMP ZİRVESİ ERTELENDİ Mİ?
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, geçen hafta telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, Ukrayna kriziyle ilgili konular ele alınmıştı.
İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelme ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kalmıştı.
CNN'e konuşan kaynaklar, "Putin ve Trump arasında Budapeşte'de yapılması beklenen görüşmenin ertelenme ihtimalinin bulunduğunu" iddia etmişti.