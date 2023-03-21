Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Putin ile Xi Jinping arasında kritik görüşme başladı
Giriş Tarihi: 21.3.2023 16:37

Putin ile Xi Jinping arasında kritik görüşme başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping, Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi.

İHA
Putin ile Xi Jinping arasında kritik görüşme başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki resmi görüşme, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen törenle başladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya'daki temasları ikinci gününde devam ediyor. Dün gayriresmi olarak Kremlin Sarayı'nda görüşme gerçekleştiren Xi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün resmi görüşme için bir araya geldi.

Rusya ve Çin heyetlerinin de yer aldığı görüşme için Kremlin Sarayı'nda resmi karşılama töreni yapıldı. İki lider, Rusya ve Çin bayrakları önünde poz verdi. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Putin ve Xi görüşmeye geçti.

İki liderin TSİ 18.00'de ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Putin ile Xi Jinping arasında kritik görüşme başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA