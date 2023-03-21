Putin ile Xi Jinping arasında kritik görüşme başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki resmi görüşme, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen törenle başladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya'daki temasları ikinci gününde devam ediyor. Dün gayriresmi olarak Kremlin Sarayı'nda görüşme gerçekleştiren Xi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün resmi görüşme için bir araya geldi.