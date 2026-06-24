Putin, İstanbul sürecine işaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna ile İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız" dedi. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile 2025'te ABD'de (Anchorage) yaptığı görüşmeleri hatırlatarak, "Rusya, daha önce İstanbul'da varılan mutabakatlar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırdır. Bu süreç İstanbul'da varılan mutabakatlar, Anchorage'da tartışılan şartlar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde yürütülmelidir" ifadelerini kullandı. İstanbul'daki müzakerelerin Ukrayna tarafının girişimiyle başlatıldığını hatırlatan Putin, bu görüşmelerin Ukrayna için aslında "uygun" şartlar içerdiğini ancak sürecin bir uzlaşma sağlanamadan sona erdiğini ifade etti.