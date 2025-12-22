Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Tokayev, Rusya'nın St.Petersburg kentinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderlerinin gayriresmi görüşmesinin ardından bir araya geldi.

KARMAŞIK SORUNUMUZ YOK

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-Kazakistan arasındaki ilişkilerin tüm yönlerde geliştiğini belirterek, "Tartışmalı veya karmaşık sorunumuz yok. Ancak yine, ele alabileceğimiz konu çok." dedi.

İKİLİ GÖRÜŞME BAŞARILI GEÇTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Rusya ile ilişkilerin geliştiğini dile getirerek, "Bu yıl ikili ilişkiler için başarılı geçti. Stratejik ortaklık ve ittifak çerçevesindeki işbirliği önceliğimizdir. Stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik işbirliği ve çalışmalarımız, halklarımızın temel çıkarlarıyla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.