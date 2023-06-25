Putin, krizi rafa kaldırdı önceliğimiz Ukrayna

Dünyanın kilitlendiği Rusya-Wagner krizi kısa sürede çözüme ulaşsa da yankıları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner ile anlaşma sonrası devlet televizyonuna yaptığı ilk açıklamada "Ukrayna'daki özel askeri harekâta öncelik veriyorum" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Televizyonu, Putin'in gelecek hafta Rusya Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katılacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna güçlerinin Donetsk'te saldırı girişimlerini sürdürdüğünü, Bahmut'ta da 10 saldırının püskürtüldüğünü kaydetti.Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları önceki gün Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamıştı. Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı. Fakat 24 saat dolmadan Moskova ve Prigojin anlaştı. Kararın, "kan dökülmesini önlemek için" alındığı belirtildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını, Prigojin'in Belarus'a gideceğini açıkladı. Wagner askerlerinin kendi kamplarına döndüğünü belirtti. Peskov, isyana katılmayan Wagner askerlerinin istemeleri durumunda Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacağını kaydetti. Bu arada Wagner güçlerinin girdiği kentlerde ve başkent Moskova'da hayat hızla normale dönüyor. Rostov'da yollar açıldı. Moskova'da ise bugün için ilan edilen resmi tatil kararı hala geçerli. Ancak kriz çözülse de Wagner'in Ukrayna savaşındaki rolünün ne olacağı belirsizliğini koruyor.