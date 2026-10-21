Putin müzakereler için tarih verdi: Rusya, ABD ve Ukrayna ile görüşmelere hazır

Bu konu, Rusya ve Ukrayna için bir güvenlik sistemi kurulmasıyla ilgili. Witkoff, böyle bir kararın Başkan Trump tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını belirtti" şeklinde konuştu. Uşakov ayrıca Putin ve Witkoff'un Rusya ve ABD arasında büyük ölçekli ortak ekonomik projeleri görüştüğünü belirtti. Uşakov, "Hubbard serbest bırakıldı ve ABD'ye iade edilmek üzere Pulkovo'da Whitkoff'a teslim edildi" ifadelerini kullandı.