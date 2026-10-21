Putin müzakereler için tarih verdi: Rusya, ABD ve Ukrayna ile görüşmelere hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li müzakereci Steve Witkoff ile bir araya geldi. Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov görüşmenin detayları hakkında bilgi verirken, Putin’in Witkoff’a ABD ve Ukrayna ile yapılacak 3’lü görüşme için tarih verdiğini aktardı.

Putin müzakereler için tarih verdi: Rusya, ABD ve Ukrayna ile görüşmelere hazır
İHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li müzakereci Steve Witkoff ile 9'uncu kez bir araya geldi. St. Petersburg kentinden gerçekleştirilen görüşme, 3 saat sürdü. Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, Putin-Witkoff görüşmesinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Uşakov, "Putin'in Witkoff ile görüşmesi birkaç gün önce kararlaştırılmıştı. Bu, Putin'in Witkoff ile 9'uncu temasıydı. Bugünkü görüşme kapsamlı ve samimiydi, yaklaşık 3 saat sürdü. ABD'li müzakereci Jared Kushner, rahatsızlığı nedeniyle St. Petersburg'a gelemedi ve uzaktan bağlantıyla katılım sağladı" ifadelerini kullandı.

Putin müzakereler için tarih verdi: Rusya, ABD ve Ukrayna ile görüşmelere hazır

"RUSYA, 10 KASIM CİVARINDA ABD VE UKRAYNA İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞMELERE HAZIR"

Uşakov, "Steve Witkoff, Vladimir Putin'e Oslo'daki görüşmelerin içeriği hakkında bilgi verdi, yorumlarda bulundu, Avrupalıların ve Kiev'in yaklaşımlarında bazı yeni yönler ve yeni unsurlar olduğunu belirtti. Ancak bunlar Ukrayna krizinin çözümü bağlamında pek işe yarayacak nitelikte değildi" şeklinde konuştu. Uşakov, "Ukrayna'daki çatışma toplantının ana konusu oldu.

Putin müzakereler için tarih verdi: Rusya, ABD ve Ukrayna ile görüşmelere hazır

Putin ve Witkoff, Ukrayna'da kalıcı barışın nasıl sağlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu" ifadelerini kullandı. Uşakov ayrıca, "Putin ve Witkoff, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasını ele alan bir planı görüştü. Putin, Whitkoff'a Rusya'nın 10 Kasım civarında ana konu üzerinde üçlü görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

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Putin müzakereler için tarih verdi: Rusya, ABD ve Ukrayna ile görüşmelere hazır

Bu konu, Rusya ve Ukrayna için bir güvenlik sistemi kurulmasıyla ilgili. Witkoff, böyle bir kararın Başkan Trump tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını belirtti" şeklinde konuştu. Uşakov ayrıca Putin ve Witkoff'un Rusya ve ABD arasında büyük ölçekli ortak ekonomik projeleri görüştüğünü belirtti. Uşakov, "Hubbard serbest bırakıldı ve ABD'ye iade edilmek üzere Pulkovo'da Whitkoff'a teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Putin müzakereler için tarih verdi: Rusya, ABD ve Ukrayna ile görüşmelere hazır


İRAN KONUSU DA ELE ALINDI


Witkoff, "Orta Doğu'daki durum ve her şeyden önce İran hakkında görüş alışverişi de gerçekleşti. Vladimir Putin, diplomatik fırsatların henüz tükenmediğini ve stratejik ortağımız Tahran ile bir anlaşmaya varmanın mümkün ve gerekli olduğunu vurguladı. Rusya'nın İran sorununa siyasi ve diplomatik çözümler bulunmasına yönelik çabaları kolaylaştırmaya devam etme isteği teyit edildi" şeklinde konuştu.

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