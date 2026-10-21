Putin müzakereler için tarih verdi: Rusya, ABD ve Ukrayna ile görüşmelere hazır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li müzakereci Steve Witkoff ile bir araya geldi. Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov görüşmenin detayları hakkında bilgi verirken, Putin’in Witkoff’a ABD ve Ukrayna ile yapılacak 3’lü görüşme için tarih verdiğini aktardı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li müzakereci Steve Witkoff ile 9'uncu kez bir araya geldi. St. Petersburg kentinden gerçekleştirilen görüşme, 3 saat sürdü. Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, Putin-Witkoff görüşmesinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Uşakov, "Putin'in Witkoff ile görüşmesi birkaç gün önce kararlaştırılmıştı. Bu, Putin'in Witkoff ile 9'uncu temasıydı. Bugünkü görüşme kapsamlı ve samimiydi, yaklaşık 3 saat sürdü. ABD'li müzakereci Jared Kushner, rahatsızlığı nedeniyle St. Petersburg'a gelemedi ve uzaktan bağlantıyla katılım sağladı" ifadelerini kullandı.
"RUSYA, 10 KASIM CİVARINDA ABD VE UKRAYNA İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞMELERE HAZIR"
Uşakov, "Steve Witkoff, Vladimir Putin'e Oslo'daki görüşmelerin içeriği hakkında bilgi verdi, yorumlarda bulundu, Avrupalıların ve Kiev'in yaklaşımlarında bazı yeni yönler ve yeni unsurlar olduğunu belirtti. Ancak bunlar Ukrayna krizinin çözümü bağlamında pek işe yarayacak nitelikte değildi" şeklinde konuştu. Uşakov, "Ukrayna'daki çatışma toplantının ana konusu oldu.
Putin ve Witkoff, Ukrayna'da kalıcı barışın nasıl sağlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu" ifadelerini kullandı. Uşakov ayrıca, "Putin ve Witkoff, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasını ele alan bir planı görüştü. Putin, Whitkoff'a Rusya'nın 10 Kasım civarında ana konu üzerinde üçlü görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.