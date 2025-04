Putin, Paskalya Bayramı ateşkesinin bittiğini duyurdu: “Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz”

Putin, Rusya'nın her türlü barış girişimine açık olduğunu belirterek, Ukrayna'dan da benzer bir tutum beklediğini söyledi.

"ATEŞKESE HER ZAMAN OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"

Putin, "Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk. Her zaman her türlü barış girişimine olumlu yaklaştığımızı söyledik. Kiev rejiminin temsilcilerinin de aynı şekilde düşüneceğini umuyoruz" dedi.