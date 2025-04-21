Putin, Paskalya Bayramı ateşkesinin bittiğini duyurdu: “Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz”
Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkesin bittiğini duyurdu. Rusya’nın her türlü barış girişimine açık olduğunu belirten Putin, aynısını Ukrayna’dan beklediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkes sona erdi.
Putin, Rusya'nın her türlü barış girişimine açık olduğunu belirterek, Ukrayna'dan da benzer bir tutum beklediğini söyledi.
"ATEŞKESE HER ZAMAN OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"
Putin, "Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk. Her zaman her türlü barış girişimine olumlu yaklaştığımızı söyledik. Kiev rejiminin temsilcilerinin de aynı şekilde düşüneceğini umuyoruz" dedi.