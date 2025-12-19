Putin, Rusya-Ukrayna savaşında batıyı suçladı: "Bize karşı saygılı olursanız yeni özel askeri operasyonlar olmaz"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılsonu basın toplantısında 2025 yılını değerlendirdi. Rusya'nın iç politikalarından Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuda soruya yanıt veren Putin, ayrıca batılı ülkeler ile yaşadıkları gerilime dair de mesajlar verdi. Rus lider, yaklaşık 4 buçuk saat süren basın toplantısında gazetecilerin yanı sıra Rus halkının da sorularına yanıt verdi. Rus ordusunun Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri operasyonlarda NATO ve batılı ülkeleri sorumlu tutan Putin, "Doğuya doğru tek bir santim bile NATO genişlemesi olmayacağını söylemişlerdi. Batılı siyasetçiler durumu bu hale kendi elleriyle getirdiler. Gerilimi artırmaya devam ediyorlar. NATO'nun doğuya doğru genişlemesinde yaptığınız gibi bizi aldatmazsanız ve bize karşı saygılı olursanız yeni özel askeri operasyonlar olmaz" ifadelerini kullandı.
Batılı hükümetlerin kendi hatalarını örtbas etmek için Rusya'yı "düşman" göstermeye çalıştığını da savunan Putin, "Bizim Avrupa'ya saldırmayı planladığımız saçmalık. Bu kendi iç politik nedenlerle düşman imajı yapılmak için yapılıyor. Batılı hükümetler yıllardır sistematik olarak hem ekonomik hem de sosyal politikalarındaki hatalarını örtbas etmek için Rusya'yı düşman olarak göstermeye çalışıyor" diye konuştu. Rusya'nın batılı ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu da ekleyen Putin, "Avrupa, İngiltere ve ABD ile çalışmaya hazırız. Ancak eşit şartlarda" ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'NIN RUS VARLIKLARINI ELE GEÇİRME ÇABALARI HIRSIZLIKTIR"
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus varlıklarını Ukrayna tarafına aktarılması yönünde karar alma sürecini "hırsızlık" olarak değerlendiren Putin, "Hırsızlık uygun bir terim değil. Hırsızlık mülkün gizlice ele geçirilmesidir. Ancak ülkemizde bunu açıkça yapmaya çalışıyorlar. Bu, gün ışığında yapılan bir soygun. Bu soygun neden gerçekleştirilemiyor? Çünkü sonuçları soyguncular için çok ağır olabilir" ifadelerini kullandı. AB'nin bu kararını "darbe" olarak yorumlayan ve gelecekte birçok ülkenin böyle bir sorunla karşılaşabileceğine de dikkat çeken Putin, "Bu sadece imajlarına bir darbe değil, euro bölgesine olan güvenin sarsılması ve Rusya'nın yanı sıra başta petrol üreten ülkeler olmak üzere birçok ülkenin altın ve döviz rezervlerini euro bölgesinde saklaması gerçeğinin de zedelenmesidir. Bu bir kez başladığında, çeşitli bahanelerle tekrarlanabilir" şeklinde konuştu. Putin, bu süreçte kendilerinin haklarını korumaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ne çalarlarsa çalsınlar ve bunu nasıl yaparlarsa yapsınlar, eninde sonunda geri vermek zorunda kalacaklar. Ama her şeyden önce, öncelikle mahkemelerde çıkarlarımızı savunacağız. Siyasi kararlardan bağımsız bir yargı yetkisi bulmaya çalışacağız" dedi.