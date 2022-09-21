Putin seferberlik ilan etti

Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta saldırı emrini veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın 210'uncu gününde seferberlik ilan etti. Putin, Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etti. Bunun Ukrayna'da işgal ettikleri toprakların güvenliğini sağlamak için almak zorunda kaldıkları acil bir karar olduğunu açıklayan Putin, kararın hemen geçerli olduğunu belirtti.Rusya'nın toprak bütünlüğünü korumaya yönelik çeşitli adımlar atılmasının gerektiğine işaret eden Putin, Batı'nın nihai amacının Rusya'yı bölmek ve yok etmek olduğunu ileri sürdü. Ukrayna'daki Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlıkla ilgili referandum kararı almalarını da değerlendiren Putin, "Kararlarını destekleyeceğiz" dedi. Putin, Donbas'ta savaşanların ve gönüllülerin, Rus askerleriyle eşit statüde olacaklarını belirtti.Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade etti. Seferberlik ilanı kapsamında Rus savunma sanayiine de çeşitli talimatların verildiğini vurgulayan Putin, "Savunma sanayii işletmelerinin başkanları, silah ve askeri teçhizat üretimini artırmaya, ek üretim kapasitelerini devreye sokmaya yönelik hedefleri yerine getirmekten doğrudan sorumludur" dedi. Savunma sanayiinde çalışan Rus vatandaşları seferberlik hizmetine dahil olmayacak.RUSYA lideri Putin, "Ülkemizin toprak bütünlüğü tehdit edilirse elimizdeki tüm imkânları kullanırız. Bu bir blöf değildir. Anavatanımızın bütünlüğü, bağımsızlığı ve özgürlüğümüz, tekrar ediyorum, elimizdeki tüm imkânlarla savunulacaktır. Bize nükleer silahlarla şantaj yapanlar bilsinler ki rüzgâr tersine dönebilir" dedi.Seferberlikçağrısından sonra Rusya çıkışlı tek yönlü uçuşlarda biletler hızla tükenmeye başladı. Aviasales verilerine göre Moskova'dan İstanbul'a ve Yerevan'a aktarmasız uçuşlarda biletler tükendi. Putin'in açıklamasının ardından askerlik için yaşı tutanların yurtdışına çıkışına izin verilmeyeceği endişesiyle çok sayıda kişinin ülkeyi terk etmek istediği bildirildi.lideri Putin'in açıklamasına dünyadan tepkiler yükseldi:Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından, "'Üç günlük' savaşın 210. günü. Hâlâ plana göre gidiyor, değil mi? Hayatın harika bir mizah anlayışı var" paylaşımında bulundu.Kararı, "Rusya'nın saldırganlığını artıracağı ve savaşı sürdüreceğinin işareti" olarak değerlendirdi."Hiçbir propaganda, Ukrayna'nın savaşı kazanıyor olduğu gerçeğini gizleyemez" denildi.Ekonomi Bakanı Robert Habeck, seferberlik kararı için "Rusya'dan başka bir kötü ve yanlış adım" değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, savaşın en kritik döneminin yaşanacağını söyledi.: Putin'in kısmi seferbelik ilanından sonra Ukrayna'da 'diyalog yoluyla ateşkes' çağrısı geldi.Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer bir savaşı kazanamaz" dedi.Ülkenin Ukrayna Büyükelçisi "Referandum ve seferberlik zayıflık göstergesi" dedi.parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, kısmi seferberlik çağrısının ardından firar eden veya birliğe teslim olmayan kişilere 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören Rusya Ceza Kanunu düzenlemelerini onayladı.RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söyledi. Savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildiren Şoygu, yaralı askerlerin yüzde 90'ının görevlerine geri döndüğünü dile getirdi. Rusya'da 25 milyon kişilik seferberlik kaynağının yüzde 1.1'i göreve gidecek.Türkiye, Ukrayna'daki ayrılıkçıların tek taraflı referandum girişimlerinden endişe duyduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu tür gayrimeşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır" ifadelerine yer verildi.