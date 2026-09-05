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  • Putin talimatı verdi! Rus ordusu gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırmayacak

Putin talimatı verdi! Rus ordusu gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırmama talimatı verdiğini bildirdi. Peskov, “Bu, Amerikalıların Kiev'de yapacağı temasların hazırlığı ve yürütülmesiyle bağlantılıdır" ifadelerini kullandı.

Putin talimatı verdi! Rus ordusu gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırmayacak
AA

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova'ya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

PUTİN KABUL EDECEK

Peskov, ABD'li temsilcilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edileceği bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın geçici ateşkesle ilgili Rus tarafına bilgi verdiğini kaydeden Peskov, "Putin, gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e saldırı düzenlenmeme talimatı verdi. Bu, Amerikalıların Kiev'de yapacağı temasların hazırlığı ve yürütülmesiyle bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın, bugün, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya ulaştıkları bildirilmişti.

ABD'li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçeceği açıklanmıştı.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukrayna ordusuna gece yarısından başlayarak 6-8 Eylül'de saldırıları durdurma talimatı verildiği belirtilmişti.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#STEVE WİTKOFF #UKRAYNA #ABD #KİEV #DONALD TRUMP #VLADİMİR PUTİN

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