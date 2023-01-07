Putin, tek başına Noel ayinine katıldı

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in 'Noel' sebebiyle çağrı yaparak 36 saatlik ateşkes istemesinin ardından, tek taraflı ateşkes ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ortodoks Hıristiyanlarının Noel'ini kutlayan bir mesaj paylaştı.

Putin Noel mesajında "Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Hıristiyan mezheplerinin toplumu birleştirme, tarihsel hafızamızı koruma, gençleri eğitme ve aile kurumunu güçlendirme konusundaki muazzam yapıcı katkısını belirtmek derinden memnuniyet vericidir. Kilise kuruluşları, ülkemizde etnik ve inançlar arası barış ve uyumu teşvik etmeye, muhtaçlara sahip çıkmaya ve özel askeri operasyonda yer alan savaşçılarımızı desteklemeye öncelik veriyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün akşam Kremlin Sarayı'ndaki Annunciation (Müjde) Katedrali'nde din adamlarınca düzenlenen Noel Ayinine tek başına katıldı.