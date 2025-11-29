Putin toprak talebini yineledi

ördüncü yılına giren Rusya – Ukrayna savaşının sonlandırılması için yürütülen müzakereler sürüyor. ABD'li heyetin önümüzdeki günlerde Rusya'ya gitmesi bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD, Ukrayna ve AB delegasyonlarının Cenevre'deki görüşmeleri sonucunda ortaya çıkan barış planının Moskova'ya iletildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ancak Ukrayna birlikleri Moskova'nın hak iddia ettiği topraklardan çekilirse silah bırakacaklarını açıkladı. Rusya, Kırım yarımadası ile Luhansk ve Donetsk'ten oluşan Donbas bölgesini istiyor.