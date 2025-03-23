Putin, Trump için dua etti

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına yaptığı açıklamada Rusya'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TürkRus sitesine göre, Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'e Ukrayna'da ateşkes için "son tarih" vermediğini söyledi. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ise 13 Mart'ta Putin'le yaptığı görüşmeye dair dikkat çekici detaylar paylaştı. Witkoff'un ifadesine göre Putin, Temmuz 2024'te Trump'a yönelik düzenlenen suikast girişiminin ardından onu düşünerek bir kiliseye gidip dua ettiğini anlattı. Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırmasına karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını bildirdi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise Donetsk bölgesinde cephe hattını ziyaret etti.