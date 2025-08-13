Putin-Trump zirvesinden ne beklenmeli? Rusya’dan şoke eden iddia: Kiev provokasyona hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde bir araya gelecek.

UKRAYNA'DAKİ BARIŞIN YOL HARİTASI ORTAYA ÇIKABİLİR

Rusya'daki uzmanlar, Putin ve Trump'ın yapacağı zirveyle ilgili beklentilerini Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlattı.

Rusya'daki Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü Müdürü Dmitriy Solonnikov, iki liderin görüşmede Ukrayna krizinin çözüm yolları üzerinde mutabık kalabileceği öngörüsünde bulunarak şöyle konuştu:

"Krizin çözümüne ilişkin senaryo veya yol haritası ortaya çıkabilir ancak ateşkes anlaşması sağlanmaz. Çünkü böyle bir anlaşma ancak Rusya ve Ukrayna tarafından imzalanabilir. ABD bunu Ukrayna yerine imzalayamaz. Rusya, en iyi ihtimalle iyi niyet göstergesi olarak çatışmaları durdurmayı taahhüt edebilir. Ancak bu, Ukrayna'yı çatışmaları durdurmaya hiçbir şekilde mecbur etmez. Her şeyden önce Rus tarafı çözüme yönelik yaklaşımını doğrudan dile getirecek ve bu, çok önemli."

Solonnikov, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelme ihtimaline ilişkin ise "Rusya, Zelenskiy ile herhangi bir anlaşma imzalamaz. Çünkü Rusya'ya göre Zelenskiy gayrimeşru bir başkan. Bu nedenle Putin'in Zelenskiy ile görüşmesine ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

Putin-Trump zirvesinin ikili ilişkilere yönelik etkisini değerlendiren Solonnikov, iki liderin 2018'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiğini anımsatarak "O zaman da ekonomik ilişkilerin iyileştirileceği söyleniyordu ancak bu olmadı. Dolayısıyla Alaska'daki zirvenin ardından ikili ilişkilerin iyileşmesi ihtimali var ancak bu kesin değil." dedi.

Solonnikov, Alaska'daki zirvenin ilk olmayacağı, Trump'ın, Rusya'ya iade-i ziyaret yapacağı ve Putin ile Rusya'nın doğusunda bir araya gelebileceği öngörüsünde bulundu.

Alaska'nın Putin-Trump görüşmesi için uygun olduğuna işaret eden Solonnikov, şunları kaydetti:

"Alaska, Rusya'ya en yakın Amerikan eyaleti. Ayrıca Alaska, güvenli. Rusya Devlet Başkanı'nın üçüncü bir ülke veya tehlikeli bir bölge üzerinden uçmaması önemli. En önemlisi de yapılacak görüşmenin gizliliği söz konusu. Görüşmelerin üçüncü bir ülkede yapılması, içeriğinin sızması ihtimalini artırıyor. Bunu ne Putin ne de Trump istiyor. Son olarak da bu zirvenin ardından Trump'ın Rusya'ya iadeiziyaret yapması bekleniyor."