Putin: Tüm silahları kullanmaya hazırız

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa ülkelerine yayılma riski sürerken Moskova'dan önemli bir mesaj geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık'taki toprağı Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlar da dahil olmak üzere envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirterek Batı'yı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı.

Öte yandan uzmanlardan Batı için hastaneler uyarısı geldi. Rapporteur'ün haberine göre, Avusturya'nın Bad Hofgastein beldesinde dün düzenlenen Avrupa Sağlık Forumu'nda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sağlık sistemlerinin karşı karşıya kaldığı riskler ele alındı. Uzmanlar, Avrupa'daki hastanelerin savaşa hazır olmadığını dile getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör