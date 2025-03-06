Putin, Ukrayna-Rusya savaşında zaferi planladıklarını duyurdu: “Kimseye boyun eğmememiz lazım…”

Savaşta zafer elde etmeyi planladıklarını dile getiren Putin, "Gerçekten zaferi bekliyoruz. Barış sağlandığında evlatlarımız huzur içinde yatacak. Ancak bizim sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

"BİZE AİT OLANI DA VERMEYECEĞİZ"

"Kendimize uygun, ülkemizin uzun vadede tarihsel perspektifinde barışı sağlayacak bir barış biçimini seçmeliyiz. Başkalarına ait olan hiçbir şeye ihtiyacımız yok ancak bize ait olanı da vermeyeceğiz. Ülkemizin barış ve güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak bir seçeneğe ihtiyacımız var."