Putin: “Ukrayna, Rusya seçimlerine saldırmasaydı müzakerelere başlamayı planlıyorduk”

Putin, Ukrayna ile müzakerelerin yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soruya cevabında, kendilerinin Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu ancak Ukrayna tarafının müzakere sürecini baltaladığını öne sürdü. Putin, "Seçimlerden birkaç hafta önce Ukrayna tarafı bizimle müzakerelere yeniden başlamaya açık olduğunu açıkladı. Biz de Devlet Duması seçimleri öncesinde bunun gerçekleşemeyeceğini ancak seçimlerin ardından hazır olacağımızı söylemiştik. Ancak son zamanlarda yaşananları herkes görüyor. Seçim gününde yani 19-20 Eylül gecesi Moskova'ya büyük bir saldırı yapıldı. Bin 600'den fazla insansız hava aracı (İHA) neredeyse Moskova'nın içine kadar girdi. Seçim merkezlerine saldırılar düzenledi. Eğer Ukrayna, Rusya seçimlerine saldırmasaydı seçimlerin ardından müzakerelere başlamayı planlıyorduk" dedi.