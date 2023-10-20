Putin Ukrayna sınırında! Rus ordusunun karargahını ziyaret etti

Dünya, İsrail ve Filistin arasında 14 gündür yaşanan gerilime kilitlendi. İsrail, 7 Ekim'den bu yana, Gazze halkına ölüm yağdırmaya devam etti. Gerilim gittikçe tırmanırken bir hamle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi.
Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya yaptığı destek açıklamalarının ardından sınıra yakın Rostov bölgesine gitti. Rus karargahlarını ziyaret etti.
Karargahta Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" ile ilgili son durum hakkında rapor alan Putin, Savunma Bakanlığının diğer yöneticileriyle de toplantı yaptığı belirtildi.
Putin'in bu hamlesi, ABD Başkanı Joe Biden'a cevap olarak değerlendirildi. Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğradığını öne sürmesinin gülünç olduğunu belirtmiş ve "Eğer Rusya savaşı kaybettiyse, neden ATACMS gönderiyorlar? ATACMS'larını, diğer tüm silahlarını geri alsınlar. Biden krep yapıp bize çaya gelsin" demişti.