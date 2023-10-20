Putin Ukrayna sınırında! Rus ordusunun karargahını ziyaret etti

Putin'in bu hamlesi, ABD Başkanı Joe Biden'a cevap olarak değerlendirildi. Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğradığını öne sürmesinin gülünç olduğunu belirtmiş ve "Eğer Rusya savaşı kaybettiyse, neden ATACMS gönderiyorlar? ATACMS'larını, diğer tüm silahlarını geri alsınlar. Biden krep yapıp bize çaya gelsin" demişti.