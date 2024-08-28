Putin ve Aliyev’den kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptıkları telefon görüşmesinde Güney Kafkasya'daki durumu ele aldı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Putin'in yakın zamanda Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sırasında varılan anlaşmaların, müttefiklik seviyesindeki ilişkileri daha da derinleştireceği belirtildi. Güney Kafkasya'daki durumun da istişare edildiği görüşmede, ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili konular ele alındı. Bu bağlamda Rus tarafı, Bakü ve Erivan'a uygun çözümlerin geliştirilmesi konusunda destek sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedariği için alternatif rotası olabileceğini dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya ile 2024 sonunda bitecek doğalgaz transit anlaşmasının uzatılmayacağına yönelik açıklamasını değerlendiren Peskov, "Alternatif güzergâhlar, Türkiye'de bir merkez kurma planları var ve bu konuda çalışmalar devam ediyor" dedi.