Putin: Yakında hepsi Trump’ın ayaklarına çökecek

Avrupa'nın elitleri ve ABD Başkanı Donald Trump arasında büyük bir "gerilim" yaşandığını belirten Putin, "Avrupa'nın yüksek mevkilerdeki kişilerinin, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde Washington'un emirlerini seve seve yerine getirdiğini görüyorduk. Ancak Trump'ı sevmedikleri için onunla mücadele ettiler ve ABD'nin siyasi hayatına, seçim süreçlerine ciddi şekilde müdahale ettiler. Trump seçimleri kazandığında ise kafaları karıştı" şeklinde konuştu.

Putin, Trump'ın cinsiyet siyaseti de dahil olmak üzere neyin iyi ve kötü olduğu konusunda Biden'e kıyasla farklı düşüncelere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Trump, karakteri ve kararlılığı ile çok kısa sürede onları (Avrupalı elitleri) düzene sokacak. Yakında hepsi, sahibinin ayaklarına çökerek kuyruklarını sallayacak. Bu çok kısa sürede olacak ve her şey yoluna girecek" dedi.